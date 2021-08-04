Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF803,7082910,79
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu441,3147640,05
Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,0865360,05
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,4175250,05
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0317110,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,1414170,36
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,3366020,26
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,4631210,07
İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0614980,03
ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0247570,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0898971,96
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0452721,76
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8024221,75
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,4232371,74
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,6765671,52
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon154,0069050,84
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4388270,72
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9507780,56
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,0434290,55
Tacirler Portföy Değ. Fon4,6444520,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5373340,37
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,9932430,35
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1941760,35
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4320700,34
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,4477280,21
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF44,5954060,76
QNB Finans Portföy Altın BYF43,0753720,49
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,1407140,47
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0110800,14
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0049850,06
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0681580,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1661250,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9912700,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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