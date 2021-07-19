Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıOsmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,3959730,18Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,0767320,16Ak Portföy PY Özel Sek. Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,395973 0,18 Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,076732 0,16 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,031214 0,16 Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,584437 0,16 İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,035079 0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,019831 0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,130764 1,16 Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu 0,926807 1,11 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,398011 0,80 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 14,649777 0,73 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,377249 0,70 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon 1,053247 0,59 Aura Portföy Değ. Fon 0,807497 0,40 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 4,580494 0,35 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 11,051378 0,31 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,120970 0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,365719 0,42 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,398064 0,22 Qinvest Portföy Katılım Fonu 1,086336 0,19 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,572218 0,16 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,860543 0,16 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,060808 0,15 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,983335 0,15 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,156718 0,15 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,083540 0,15 İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,028331 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu