Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıOsmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,3959730,18Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,0767320,16Ak Portföy PY Özel Sek. Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,3959730,18
Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,0767320,16
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0312140,16
Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu1,5844370,16
İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0350790,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0198310,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1307641,16
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu0,9268071,11
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)4,3980110,80
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF14,6497770,73
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,3772490,70
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon1,0532470,59
Aura Portföy Değ. Fon0,8074970,40
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu4,5804940,35
Ata Portföy Bir. Değ. Fon11,0513780,31
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1209700,31
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3657190,42
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,3980640,22
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,0863360,19
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,5722180,16
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,8605430,16
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0608080,15
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9833350,15
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1567180,15
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0835400,15
İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0283310,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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