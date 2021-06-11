Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy Birikim Hes.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,843689 1,47 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,030065 0,61 Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,550300 0,33 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,543870 0,33 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,812763 0,32 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,045533 0,35 Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,062213 0,13 Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,022002 0,12 Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,073194 0,11 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,418471 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,126268 1,19 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,350812 1,18 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,800354 1,16 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089316 1,16 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045127 1,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon 1,012146 0,86 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,213009 0,46 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,031439 0,45 Aura Portföy Değ. Fon 0,799348 0,41 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,195302 0,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,025044 0,43 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,200373 0,21 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,787572 0,10 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020636 0,05 KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu 1,125902 0,05 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,134609 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,040359 0,05 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,037625 0,05 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,150396 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,964602 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı