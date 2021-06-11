Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy Birikim Hes.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon
|1,843689
|1,47
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030065
|0,61
|Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,550300
|0,33
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,543870
|0,33
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,812763
|0,32
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,045533
|0,35
|Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,062213
|0,13
|Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,022002
|0,12
|Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,073194
|0,11
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,418471
|0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,126268
|1,19
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,350812
|1,18
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,800354
|1,16
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089316
|1,16
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045127
|1,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon
|1,012146
|0,86
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,213009
|0,46
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,031439
|0,45
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,799348
|0,41
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,195302
|0,40
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,025044
|0,43
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,200373
|0,21
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,787572
|0,10
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020636
|0,05
|KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
|1,125902
|0,05
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,134609
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,040359
|0,05
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,037625
|0,05
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,150396
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,964602
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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