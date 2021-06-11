Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy Birikim Hes.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,8436891,47
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0300650,61
Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu1,5503000,33
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5438700,33
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8127630,32
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0455330,35
Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0622130,13
Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0220020,12
Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu1,0731940,11
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,4184710,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,1262681,19
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,3508121,18
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8003541,16
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0893161,16
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0451271,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon1,0121460,86
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,2130090,46
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,0314390,45
Aura Portföy Değ. Fon0,7993480,41
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,1953020,40
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,0250440,43
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2003730,21
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,7875720,10
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0206360,05
KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu1,1259020,05
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1346090,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0403590,05
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0376250,05
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,1503960,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9646020,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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