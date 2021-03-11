Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,74 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,18 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 2,00 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" oldu.