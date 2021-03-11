Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları

11.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:48
Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,74 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,18 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 2,00 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,74 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,18 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 2,00 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,2594952,74
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,4205822,18
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu2,1486132,00
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5265321,79
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)3,2416561,53
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0631351,52
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1542921,50
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,6250201,50
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)104,5577621,41
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)82,2030631,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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