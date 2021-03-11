Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları
11.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:48
Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,74 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,18 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 2,00 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,74 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,18 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 2,00 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,259495
|2,74
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,420582
|2,18
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|2,148613
|2,00
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,526532
|1,79
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|3,241656
|1,53
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,063135
|1,52
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,154292
|1,50
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,625020
|1,50
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|104,557762
|1,41
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|82,203063
|1,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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