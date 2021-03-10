Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları

10.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:23
Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,97 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 5,15 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,13 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,97 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 5,15 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,13 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,0992207,97
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu138,7447065,15
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0865825,13
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,8790135,07
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0384224,14
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9856403,05
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0341132,97
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0225502,91
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0416082,77
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1131412,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Meghan Markle Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Halis Özkahya Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 14:30:25. #1.15#
title