Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları
10.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:23
Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,97 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 5,15 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,13 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,97 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 5,15 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,13 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,099220
|7,97
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|138,744706
|5,15
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,086582
|5,13
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,879013
|5,07
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,038422
|4,14
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,985640
|3,05
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,034113
|2,97
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,022550
|2,91
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041608
|2,77
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,113141
|2,12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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