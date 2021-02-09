Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
09.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:55
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|678,592414
|0,84
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,194055
|0,08
|Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|2,439524
|0,08
|Actus Portföy Borç. Araç. Fonu
|1,721372
|0,06
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026772
|0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,033778
|2,59
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041996
|2,25
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011242
|1,71
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,980071
|1,64
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,038252
|0,89
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,108161
|1,49
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,559855
|1,44
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,094552
|1,16
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|137,285664
|1,15
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|19,297149
|1,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,984151
|1,81
|HSBC Portföy Değ. Fon
|145,229865
|0,83
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,414029
|0,81
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,738359
|0,64
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,175491
|0,55
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,864204
|1,04
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,116578
|0,61
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,155584
|0,49
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,494551
|0,27
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054428
|0,22
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,620788
|3,61
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|41,699987
|2,51
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|36,949242
|2,47
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,875344
|0,73
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,643362
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,068278
|0,05
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,470365
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,024020
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,950449
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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