Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

09.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:55
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF678,5924140,84
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1940550,08
Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu2,4395240,08
Actus Portföy Borç. Araç. Fonu1,7213720,06
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0267720,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0337782,59
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0419962,25
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0112421,71
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9800711,64
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0382520,89
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1081611,49
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5598551,44
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0945521,16
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu137,2856641,15
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF19,2971491,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9841511,81
HSBC Portföy Değ. Fon145,2298650,83
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,4140290,81
Tacirler Portföy Değ. Fon4,7383590,64
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,1754910,55
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,8642041,04
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1165780,61
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1555840,49
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4945510,27
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0544280,22
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,6207883,61
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF41,6999872,51
QNB Finans Portföy Altın BYF36,9492422,47
Gedik Portföy Altın Fon0,8753440,73
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6433620,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0682780,05
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu6,4703650,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0240200,05
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9504490,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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