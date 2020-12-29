Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,91 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 2,30 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" ve yüzde 2,25 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" oldu.