Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları

29.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:43
Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,91 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 2,30 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" ve yüzde 2,25 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,91 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 2,30 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" ve yüzde 2,25 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" oldu.

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3593382,91
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF19,9014512,30
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,7230182,25
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,2323241,95
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,5713931,94
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,5731301,93
Tacirler Portföy Değ. Fon4,2308601,91
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,7161901,71
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0878161,62
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF19,9375691,62
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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