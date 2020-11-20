Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları

20.11.2020 14:41 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:45
Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,09 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 4,01 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,92 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,09 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 4,01 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,92 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,6262214,09
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0534694,01
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1057183,92
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0393183,34
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)6,0474092,56
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1936632,49
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,1152502,45
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,2671232,39
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF42,8098832,24
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,3884172,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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