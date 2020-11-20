Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,09 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 4,01 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,92 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.