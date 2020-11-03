Son dakika haberi... En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberi... En fazla kazandıran yatırım fonları

03.11.2020 15:03 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:06
Son dakika haberi... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,76 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,82 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,80 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,76 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,82 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,80 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0091354,76
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0543512,82
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,1354242,80
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,2594232,70
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,0672322,61
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF16,2548412,54
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1070742,43
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,2399202,43
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1120632,39
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0396032,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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