Son dakika haberi... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,76 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,82 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,80 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.