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Son dakika haberi! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberi! En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,84 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 3,75 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 3,72 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,84 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 3,75 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 3,72 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0155544,84
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0287603,75
NN Hay. Em. Altın EYF0,0533573,72
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0888953,71
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0860513,71
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0856953,69
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0949213,68
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0838773,67
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0801613,67
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0910043,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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