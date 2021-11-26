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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0303180,08AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0303180,08
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0279350,05
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0368910,04
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0276940,04
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0119940,27
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0123330,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0777181,28
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0454191,18
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0768461,12
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,2092620,55
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1562560,55
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0265750,90
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0283740,88
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0218310,47
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dinamik Değ. EYF0,0354740,27
AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,1104670,20
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0322410,32
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0465530,31
Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF0,0452370,28
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0239290,27
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dengeli Değ. EYF0,0349880,21
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0329770,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0365240,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0825460,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0827840,04
Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0786540,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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