BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,158845-0,23Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,138503-0,22Allianz Hayat Em. K.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,158845
|-0,23
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,138503
|-0,22
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,108632
|-0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,158857
|-0,22
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,085227
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016357
|-0,01
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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