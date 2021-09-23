Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,158845 -0,23 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,138503 -0,22 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,108632 -0,22 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,158857 -0,22 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,085227 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016357 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler