Son dakika haberi... En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,09 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,16 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,09 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,16 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,057497 2,09 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,071580 1,16 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055314 1,07 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035505 0,92 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,033960 0,85 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,156158 0,78 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,093732 0,77 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,178054 0,77 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,148409 0,70 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,089499 0,68 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara