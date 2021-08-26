Son dakika haberi... En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haberi... En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberi... En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,75 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,47 ile "Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,40 ile "VEM Borçlanma Araçları EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,75 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,47 ile "Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,40 ile "VEM Borçlanma Araçları EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0234410,75
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0111530,47
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0279470,40
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0189140,38
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0196980,26
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,0208770,23
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0187800,23
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0204710,23
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0472070,22
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0740940,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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