BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,058318-0,42Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,058318
|-0,42
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,067827
|-0,35
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,104008
|-0,34
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,075728
|-0,29
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050896
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,050669
|-1,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,035851
|-0,47
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,077927
|-0,46
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015369
|-0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,081760
|-0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,144002
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,030559
|-0,68
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015349
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,048621
|-0,41
|VEM Altın Katılım EYF
|0,050499
|-0,40
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,048391
|-0,39
|HEM Altın Katılım EYF
|0,029845
|-0,38
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,046648
|-0,38
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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