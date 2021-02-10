Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

10.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:45
Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0895590,69Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0926090,69Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0895590,69
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0926090,69
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0527200,56
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0716870,41
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0942830,39
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0186010,50
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0219000,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0865321,04
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1438231,02
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0368960,98
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0330200,98
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1096880,98
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0206811,22
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF0,0292390,93
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,0754780,93
VEM Dinamik Değişken EYF0,0774640,77
HEM Dinamik Değişken EYF0,0264390,77
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0481700,44
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0680990,42
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0313040,26
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0290040,21
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0269660,21
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0272732,03
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0439892,02
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0453162,02
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0439912,02
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0430522,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0720860,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0731160,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0237300,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0287680,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0659210,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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