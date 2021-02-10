Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
10.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:45
Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0895590,69Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0926090,69Fiba Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,089559
|0,69
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092609
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,052720
|0,56
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,071687
|0,41
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,094283
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018601
|0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021900
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,086532
|1,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,143823
|1,02
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036896
|0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,033020
|0,98
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,109688
|0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020681
|1,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,029239
|0,93
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,075478
|0,93
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,077464
|0,77
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026439
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048170
|0,44
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068099
|0,42
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,031304
|0,26
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,029004
|0,21
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026966
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,027273
|2,03
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,043989
|2,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,045316
|2,02
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,043991
|2,02
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,043052
|2,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,072086
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,073116
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023730
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028768
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,065921
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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