Son dakika haberi... En fazla kazandıran BES fonları Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,90 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 0,80 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,78 ile "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,90 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 0,80 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,78 ile "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018810 0,90 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018952 0,80 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019146 0,78 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018032 0,78 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017858 0,77 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018712 0,76 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019283 0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017999 0,67 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,020300 0,62 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019672 0,61 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA