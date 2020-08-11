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Son dakika haberi | En fazla kazandıran BES fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,42 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,84 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

Son dakika haberi | En fazla kazandıran BES fonları
11.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:22

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,42 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,84 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043284 2,42
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030392 2,39
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028028 1,84
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019471 1,84
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025261 1,51
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026583 1,50
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,084713 1,42
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,113537 1,40
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042704 1,30
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,120603 1,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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