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Son dakika haberi... En fazla kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Son dakika haberi... En fazla kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo

Son dakika haber... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak eski takımı Manchester United'a dönen 36 yaşındaki Ronaldo, 125 milyon dolarla 2021 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e ( Psg ) transfer olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 110 milyon dolar kazancıyla Ronaldo'nun ardından ikinciliği elde etti.

Paris Saint-Germain takımında forma giyen Brezilyalı Neymar, 95 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:

FutbolcuKulüpGelir (dolar)
1Cristiano RonaldoManchester United125 milyon
2Lionel MessiPSG110 milyon
3NeymarPSG95 milyon
4Kylian MbappePSG43 milyon
5Muhammed SalahLiverpool41 milyon
6Robert LewandowskiBayern Münih35 milyon
7Andres IniestaVissel Kobe35 milyon
8Paul PogbaManchester United34 milyon
9Gareth BaleReal Madrid32 milyon
10Eden HazardReal Madrid29 milyon

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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