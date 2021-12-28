Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % SıralıFon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıYapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,312254-3,58
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,836507-3,01
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,127654-2,96
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu14,156174-2,88
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,056398-2,84
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım BYF66,762848-2,33
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.092,307973-1,33
QNB Finans Portföy Altın BYF58,475355-1,20
QNB Finans Portföy Gümüş BYF54,607297-0,94
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF18,407740-0,67
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,056289-2,98
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu1,232095-2,68
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,048022-2,61
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,567686-2,61
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu6,784947-2,57
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,209481-2,66
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,128715-2,38
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,093305-2,37
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,098504-2,35
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,085988-2,20
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon1,151059-2,95
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,162247-2,77
Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon1,155438-2,73
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,131603-2,62
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,464902-2,58
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,043466-3,47
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu4,758237-3,09
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,648163-2,89
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,689347-2,86
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)4,300743-2,78
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Garanti Portföy Altın Fonu0,180255-3,04
TEB Portföy Altın Fonu0,154051-2,95
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,091607-2,95
Inveo Portföy Altın Fon1,360763-2,94
İş Portföy Altın Fonu0,070713-2,88

Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür.

CHP'li vekil 'Her şey ucuzladı' diyenler için markette yaptığı alışverişin görüntülerini paylaştı

CHP'li vekil "Her şey ucuzladı" diyenler için markette yaptığı alışverişin görüntülerini paylaştı

 Hisarcıklıoğlu, yüzde 35 kredi faizi uygulayan bankalara seslendi: 'Vicdanlı davranın'

Hisarcıklıoğlu, yüzde 35 kredi faizi uygulayan bankalara seslendi: "Vicdanlı davranın"

 TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title