Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % SıralıFon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıYapı Kredi Port. Eur.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,312254
|-3,58
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,836507
|-3,01
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,127654
|-2,96
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|14,156174
|-2,88
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,056398
|-2,84
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|66,762848
|-2,33
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.092,307973
|-1,33
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|58,475355
|-1,20
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|54,607297
|-0,94
|Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF
|18,407740
|-0,67
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,056289
|-2,98
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|1,232095
|-2,68
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,048022
|-2,61
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,567686
|-2,61
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|6,784947
|-2,57
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,209481
|-2,66
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,128715
|-2,38
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,093305
|-2,37
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,098504
|-2,35
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,085988
|-2,20
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon
|1,151059
|-2,95
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,162247
|-2,77
|Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon
|1,155438
|-2,73
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,131603
|-2,62
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,464902
|-2,58
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,043466
|-3,47
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|4,758237
|-3,09
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,648163
|-2,89
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,689347
|-2,86
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|4,300743
|-2,78
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,180255
|-3,04
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,154051
|-2,95
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,091607
|-2,95
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,360763
|-2,94
|İş Portföy Altın Fonu
|0,070713
|-2,88
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Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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