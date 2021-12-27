Son dakika haberi... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,88 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,77 ile "Qinvest Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 0,73 ile "Nurol Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: