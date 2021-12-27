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Son dakika haberi... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi... En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,88 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,77 ile "Qinvest Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 0,73 ile "Nurol Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,88 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,77 ile "Qinvest Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 0,73 ile "Nurol Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,539253-0,88
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,179686-0,77
Nurol Portföy Altın Fonu1,292470-0,73
Garanti Portföy Bir. Değ. Fon2,672689-0,70
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,223632-0,67
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,804253-0,65
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,034557-0,64
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,030766-0,59
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,032200-0,42
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,056950-0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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