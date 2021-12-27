Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıYapı Kredi Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|14,575954
|2,72
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|4,040828
|2,71
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,955395
|2,67
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|13,096708
|2,62
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,058049
|2,59
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|28,752185
|7,77
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|25,775990
|6,47
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|25,304802
|6,26
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|24,134838
|5,92
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|18,608128
|5,24
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,142838
|3,25
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,559367
|3,06
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,341102
|2,97
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,846292
|2,84
|Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,926586
|2,81
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|23,583200
|6,79
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,134762
|5,39
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,519895
|5,22
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,166130
|5,12
|Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055978
|5,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,665113
|4,69
|Neo Portföy Birinci Değişken Fon
|1,120622
|4,55
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,512608
|4,27
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,182486
|4,22
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,718097
|4,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,977867
|5,97
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,069563
|4,53
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|3,347935
|4,11
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,499908
|3,84
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,760341
|3,48
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın Fonu
|1,370187
|2,92
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,402021
|2,82
|HSBC Portföy Altın Fonu
|5,605145
|2,62
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,158739
|2,46
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,094394
|2,45
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,035400
|0,16
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,172903
|0,15
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,196237
|0,15
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|7,500186
|0,14
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,062545
|0,14
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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