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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıYapı Kredi Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu14,5759542,72
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu4,0408282,71
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,9553952,67
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon13,0967082,62
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0580492,59
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları

Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF28,7521857,77
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF25,7759906,47
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF25,3048026,26
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF24,1348385,92
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF18,6081285,24
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1428383,25
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,5593673,06
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,3411022,97
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,8462922,84
Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9265862,81
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)23,5832006,79
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1347625,39
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)2,5198955,22
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,1661305,12
Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0559785,07
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,6651134,69
Neo Portföy Birinci Değişken Fon1,1206224,55
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,5126084,27
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,1824864,22
Tacirler Portföy Değ. Fon5,7180974,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,9778675,97
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)3,0695634,53
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu3,3479354,11
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4999083,84
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,7603413,48
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Altın Fonu1,3701872,92
Inveo Portföy Altın Fon1,4020212,82
HSBC Portföy Altın Fonu5,6051452,62
TEB Portföy Altın Fonu0,1587392,46
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0943942,45
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0354000,16
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1729030,15
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,1962370,15
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu7,5001860,14
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0625450,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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