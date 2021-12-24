Son dakika haberi... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 9,14 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 8,86 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 8,81 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: