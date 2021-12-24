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Son dakika haberi... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi... En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 9,14 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 8,86 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 8,81 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 9,14 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 8,86 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 8,81 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.077,356916-9,14
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,138344-8,86
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF66,019751-8,81
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,044066-8,74
QNB Finans Portföy Altın BYF57,507946-8,53
QNB Finans Portföy Gümüş BYF53,417030-8,33
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,302389-8,05
Fiba Portföy Altın Fonu0,054405-7,96
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,085649-7,95
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu4,788853-7,94
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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