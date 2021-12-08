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Son dakika haberi: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi: En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,03 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,99 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,98 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,03 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,99 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,98 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF68,317561-1,03
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.298,105271-0,99
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF78,400554-0,98
QNB Finans Portföy Gümüş BYF63,123093-0,87
Ak Portföy İkinci Değişken Fon2,304886-0,82
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,147796-0,79
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,103052-0,74
HSBC Portföy Altın Fonu6,438508-0,69
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,110700-0,67
Inveo Portföy Altın Fon1,624520-0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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