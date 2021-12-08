Son dakika haberi: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,03 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,99 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,98 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: