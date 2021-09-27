Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570229 -1,58 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237406 -1,42 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,854584 -1,09 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 23,348502 -0,44 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028175 -0,39 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,551271 -0,23 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,428084 -0,10 Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,024539 -0,07 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,658932 -0,06 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,961073 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,889732 -3,11 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043585 -2,95 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,771602 -2,95 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086601 -2,80 Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,116861 -1,57 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,342719 -0,76 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,459955 -0,66 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,170504 -0,65 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,318337 -0,61 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 11,236571 -0,57 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,375052 -0,92 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,011595 -0,87 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,473630 -0,64 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,195872 -0,25 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,456281 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,228254 -0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler