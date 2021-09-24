Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,045819-0,71Kare Portföy Bir. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045819
|-0,71
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,031567
|-0,64
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,075853
|-0,64
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,256121
|-0,60
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,222874
|-0,35
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042045
|-1,09
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,831964
|-0,77
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,967682
|-0,67
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,998420
|-0,51
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,557188
|-0,39
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044911
|-2,55
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,271487
|-2,53
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089098
|-2,49
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,795063
|-2,47
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|44,954455
|-1,23
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,898283
|-0,59
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,171623
|-0,51
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,326480
|-0,50
|TEB Portföy Birinci Değişken Fon
|1,087916
|-0,49
|TEB Portföy ING Bank Özel Bank.ve Plat. Değ. Ö. Fon
|1,298258
|-0,45
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,986287
|-0,15
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,880595
|-0,14
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,004726
|-0,11
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,249075
|-0,10
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,065202
|-0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040428
|-0,15
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,059101
|-0,15
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,027416
|-0,15
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,046408
|-0,14
|QNB Finans Portföy Altın Fonu
|1,008725
|-0,14
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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