Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,045819-0,71Kare Portföy Bir. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,045819-0,71
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,031567-0,64
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,075853-0,64
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,256121-0,60
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,222874-0,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042045-1,09
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,831964-0,77
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,967682-0,67
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,998420-0,51
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,557188-0,39
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,044911-2,55
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,271487-2,53
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,089098-2,49
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,795063-2,47
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF44,954455-1,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,898283-0,59
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,171623-0,51
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,326480-0,50
TEB Portföy Birinci Değişken Fon1,087916-0,49
TEB Portföy ING Bank Özel Bank.ve Plat. Değ. Ö. Fon1,298258-0,45
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,986287-0,15
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,880595-0,14
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,004726-0,11
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,249075-0,10
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,065202-0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,040428-0,15
Deniz Port. Altın Fonu0,059101-0,15
Inveo Portföy Altın Fon1,027416-0,15
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,046408-0,14
QNB Finans Portföy Altın Fonu1,008725-0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Muharrem İnce
Magazin Gülben Ergen
Spor Abdullah Avcı Sergen Yalçın Muslera Valentin Rosier Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Selçuk Bayraktar Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 15:56:02. #1.12#