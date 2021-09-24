Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045819 -0,71 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,031567 -0,64 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,075853 -0,64 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,256121 -0,60 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,222874 -0,35 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042045 -1,09 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,831964 -0,77 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,967682 -0,67 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,998420 -0,51 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,557188 -0,39 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044911 -2,55 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,271487 -2,53 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089098 -2,49 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,795063 -2,47 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 44,954455 -1,23 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,898283 -0,59 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,171623 -0,51 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,326480 -0,50 TEB Portföy Birinci Değişken Fon 1,087916 -0,49 TEB Portföy ING Bank Özel Bank.ve Plat. Değ. Ö. Fon 1,298258 -0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,986287 -0,15 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,880595 -0,14 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,004726 -0,11 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,249075 -0,10 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,065202 -0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,040428 -0,15 Deniz Port. Altın Fonu 0,059101 -0,15 Inveo Portföy Altın Fon 1,027416 -0,15 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,046408 -0,14 QNB Finans Portföy Altın Fonu 1,008725 -0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler