Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,068564-0,76
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,283969-0,72
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,678716-0,70
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,064173-0,65
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,093659-0,61
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016137-1,45
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,009614-1,07
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,016864-1,04
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,101659-0,88
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,840519-0,86
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu178,387171-1,42
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,141345-0,94
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,104803-0,83
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,062373-0,82
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,070914-0,68
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,096666-0,59
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,124493-0,41
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,486719-0,33
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,909281-0,30
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,885566-0,27
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,588299-0,83
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,032717-0,76
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,293120-0,70
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,471329-0,55
QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu1,090954-0,09
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,139411-0,63
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF48,477296-0,58
QNB Finans Portföy Altın BYF42,391408-0,50
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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