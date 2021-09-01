Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,068564 -0,76 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,283969 -0,72 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,678716 -0,70 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,064173 -0,65 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,093659 -0,61 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016137 -1,45 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,009614 -1,07 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,016864 -1,04 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,101659 -0,88 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,840519 -0,86 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 178,387171 -1,42 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,141345 -0,94 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,104803 -0,83 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,062373 -0,82 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,070914 -0,68 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,096666 -0,59 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,124493 -0,41 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,486719 -0,33 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,909281 -0,30 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,885566 -0,27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,588299 -0,83 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,032717 -0,76 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,293120 -0,70 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,471329 -0,55 QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu 1,090954 -0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,139411 -0,63 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,477296 -0,58 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,391408 -0,50 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı İnşaat işçisi, 45 dakikada tüm birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı