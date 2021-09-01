Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,068564
|-0,76
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,283969
|-0,72
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,678716
|-0,70
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,064173
|-0,65
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,093659
|-0,61
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016137
|-1,45
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,009614
|-1,07
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,016864
|-1,04
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,101659
|-0,88
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,840519
|-0,86
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|178,387171
|-1,42
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,141345
|-0,94
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,104803
|-0,83
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,062373
|-0,82
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,070914
|-0,68
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,096666
|-0,59
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,124493
|-0,41
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,486719
|-0,33
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,909281
|-0,30
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,885566
|-0,27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,588299
|-0,83
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,032717
|-0,76
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,293120
|-0,70
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,471329
|-0,55
|QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
|1,090954
|-0,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,139411
|-0,63
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,477296
|-0,58
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,391408
|-0,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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