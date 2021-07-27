Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıHSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,560285-0,07Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,835717-0,06QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,560285-0,07
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,835717-0,06
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF817,542271-0,05
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,232650-0,04
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0274800,00
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,045346-2,40
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,129418-0,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,707181-1,04
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,758680-0,99
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,042786-0,98
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,055169-0,97
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,084629-0,92
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,993061-0,74
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,423164-0,48
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,047674-0,45
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,123866-0,23
İş Portföy Tema Değ. Fon0,029562-0,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,472431-0,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF44,880700-0,72
QNB Finans Portföy Altın BYF43,576558-0,25
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,723830-0,23
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0646500,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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