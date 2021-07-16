Son dakika haberi | En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son dakika haber: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,80 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,85 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,27 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,80 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,85 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,27 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,102444
|-5,80
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017043
|-3,85
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,935212
|-2,27
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,071821
|-1,33
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,845259
|-1,31
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|174,759129
|-1,10
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,155275
|-0,81
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,105771
|-0,76
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,937597
|-0,69
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,142045
|-0,57
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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