Son dakika haberi | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,80 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,85 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,27 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,80 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,85 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,27 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102444 -5,80 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017043 -3,85 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,935212 -2,27 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,071821 -1,33 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,845259 -1,31 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 174,759129 -1,10 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,155275 -0,81 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,105771 -0,76 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,937597 -0,69 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,142045 -0,57 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Avrupa Merkez Bankası yeni projesini odaklandı! Dijital euro geliyor