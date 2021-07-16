Son dakika haberi | En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberi | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi | En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,80 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,85 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,27 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,80 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,85 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,27 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,102444-5,80
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,017043-3,85
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,935212-2,27
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,071821-1,33
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,845259-1,31
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu174,759129-1,10
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,155275-0,81
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,105771-0,76
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,937597-0,69
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,142045-0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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