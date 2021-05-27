Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF806,540875-0,33HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,542522-0,32Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF806,540875-0,33
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,542522-0,32
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,225174-0,29
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,810602-0,26
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,052473-0,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,124868-0,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,142445-0,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,022905-0,50
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,844847-0,38
Qinvest Portföy Değ. Fon0,079839-0,24
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,031298-0,16
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,029042-0,07
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF48,919241-0,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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