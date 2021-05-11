Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,029212-0,68İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,091249-0,30Aura Portföy Yab. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,029212
|-0,68
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,091249
|-0,30
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,686959
|-0,18
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,999976
|-0,18
|HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,024451
|-0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,041710
|-2,93
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,198177
|-2,65
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|0,981373
|-1,94
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,048499
|-0,57
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,343802
|-0,44
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,091950
|-5,17
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|152,392929
|-3,26
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,094252
|-3,22
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,129453
|-1,84
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,053329
|-0,56
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,846759
|-3,05
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,024908
|-1,40
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,065894
|-1,00
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,974987
|-0,87
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|0,977456
|-0,50
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,032192
|-0,31
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,228456
|-0,27
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,558285
|-0,16
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,418336
|-0,12
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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