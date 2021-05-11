Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,029212-0,68İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,091249-0,30Aura Portföy Yab. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,029212-0,68
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,091249-0,30
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,686959-0,18
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,999976-0,18
HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,024451-0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,041710-2,93
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,198177-2,65
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu0,981373-1,94
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,048499-0,57
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,343802-0,44
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,091950-5,17
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu152,392929-3,26
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,094252-3,22
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,129453-1,84
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,053329-0,56
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,846759-3,05
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,024908-1,40
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,065894-1,00
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,974987-0,87
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon0,977456-0,50
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,032192-0,31
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,228456-0,27
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,558285-0,16
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,418336-0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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