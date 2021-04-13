Son dakika haberi... En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberi... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,75 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,67 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,75 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,67 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,51 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,057458-2,75
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,145854-2,67
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,131598-2,51
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,628864-2,43
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,961343-2,30
QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,152203-1,93
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,420142-1,88
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,710852-1,85
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,375395-1,83
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)4,319269-1,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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