Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,068443-0,61Yapı Kredi Port. Eur.