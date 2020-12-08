Son dakika haberi! En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberi! En fazla kaybettiren yatırım fonları

08.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:19
Son dakika haberi! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,47 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,45 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,42 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,47 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,45 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,42 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,622506-2,47
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,098257-2,45
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,049802-2,42
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)102,593598-2,18
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,631513-1,20
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,113967-1,11
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,518655-0,94
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,034311-0,80
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,079467-0,69
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)5,984526-0,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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