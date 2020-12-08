Son dakika haberi! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,47 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,45 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,42 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.