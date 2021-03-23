BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

23.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:10
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0566133,85Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0962933,10MetLife Em. ve Hay. K.D.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0566133,85
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0962933,10
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0525333,08
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0741082,80
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0926112,77
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0220450,30
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0187090,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0476979,81
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0572407,51
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0150468,04
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0340616,49
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0781864,49
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0754943,96
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1348433,08
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0297206,45
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0148241,31
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0274210,42
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0136060,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0286118,57
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0461138,57
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0475828,51
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0461068,50
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0450808,49
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0241600,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0734000,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0744480,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0725650,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0777460,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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