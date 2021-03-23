BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
23.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:10
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0566133,85Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0962933,10MetLife Em. ve Hay. K.D.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,056613
|3,85
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096293
|3,10
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,052533
|3,08
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,074108
|2,80
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092611
|2,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022045
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018709
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,047697
|9,81
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,057240
|7,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015046
|8,04
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,034061
|6,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,078186
|4,49
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,075494
|3,96
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,134843
|3,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029720
|6,45
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,014824
|1,31
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,027421
|0,42
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013606
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028611
|8,57
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046113
|8,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047582
|8,51
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,046106
|8,50
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,045080
|8,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024160
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,073400
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,074448
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,072565
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,077746
|0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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