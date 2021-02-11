Son dakika haberi | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,013373-0,43Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.