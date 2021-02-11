Son dakika haberi | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son dakika haberi | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

11.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:42
Son dakika haberi | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,013373-0,43Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,013373-0,43
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,071389-0,42
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,088530-0,41
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,117924-0,41
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,062341-0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010002-0,51
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018578-0,12
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,021895-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,056257-0,22
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,026433-0,22
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,081917-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020600-0,39
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032321-0,32
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,070685-0,29
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,072503-0,27
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013678-0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,026955-0,41
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029316-0,14
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,027106-0,06
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,014033-0,05
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,026955-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,044936-0,29
VEM Altın Katılım EYF0,046669-0,27
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,043871-0,27
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,042935-0,27
NN Hay. Em. Altın EYF0,027199-0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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