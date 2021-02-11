Son dakika haberi | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
11.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:42
Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,013373-0,43Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013373
|-0,43
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,071389
|-0,42
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,088530
|-0,41
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117924
|-0,41
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,062341
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010002
|-0,51
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018578
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021895
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056257
|-0,22
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026433
|-0,22
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,081917
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020600
|-0,39
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032321
|-0,32
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,070685
|-0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,072503
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013678
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026955
|-0,41
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029316
|-0,14
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,027106
|-0,06
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,014033
|-0,05
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026955
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044936
|-0,29
|VEM Altın Katılım EYF
|0,046669
|-0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,043871
|-0,27
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,042935
|-0,27
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,027199
|-0,27
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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