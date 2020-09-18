Son dakika haberi! En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika haberi! En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,35 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,33 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 1,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

Son dakika haberi! En fazla kaybettiren BES fonları
18.09.2020 15:27 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:30

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,35 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,33 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 1,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettirenler fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,159933 -1,35
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,088948 -1,33
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112141 -1,27
VEM Katkı EYF 0,018178 -0,86
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030700 -0,85
HEM Katkı EYF 0,018006 -0,85
ZEM Katkı EYF 0,019300 -0,84
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019150 -0,82
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018893 -0,77
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018172 -0,75
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

AA Editörü - Murat Aslan
Murat Aslan
AA Editörü
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