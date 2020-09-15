Son dakika haberi: En fazla kaybettiren BES fonları Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,17 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,13 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 0,12 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,17 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,13 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 0,12 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,017975 -0,17 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,068431 -0,13 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,112458 -0,12 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048648 -0,10 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084352 -0,10 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,045196 -0,08 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,127609 -0,08 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,128721 -0,07 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,087020 -0,07 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,089939 -0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA