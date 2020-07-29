Son dakika haberi | En çok oyu almak için çalıp oynadılar Son dakika güncel haberi... Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Roman Müzisyenler Büyük Türkiye orkestrası' projesi çerçevesinde Tekirdağlı müzisyenler en çok oyu almak için çaldılar ve oynadılar.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Roman Müzisyenler Büyük Türkiye orkestrası' projesi çerçevesinde Tekirdağlı müzisyenler en çok oyu almak için çaldılar ve oynadılar.

Tarihsel olarak her dönem Türkiye'deki eğlence ve müzik piyasasının önemli bir parçası olan Roman Müzisyenlerin müzik piyasasındaki konumları ve durumları yaşanan pandemi süreciyle birlikte sıkıntıya girmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bir proje gerçekleştirildi.

Covid-19 salgını nedeniyle serbest çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Roman Müzisyenlere, Sosyal Medyada Performans imkanı sağlayarak destek olmayı amaçlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı projesinde 20 il belirlendi. Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde 15'er müzisyenden oluşan orkestranın 4'er parçalık mini konserler ile projeye özel açılan sosyal medya hesaplarıyla izleyiciyle buluşturuldu. Türkiye genelinde 20 ilde yapılan projede Tekirdağlı müzisyenler en çok oyu almak için çaldı.

Büyük Türkiye Orkestrası projesi kapsamında Tekirdağlı Müzisyenler, performanslarını sergiledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA