Son dakika haberi... "En büyük eroin operasyonu" davasında sona yaklaşıldı
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Son dakika haberi... "En büyük eroin operasyonu" davasında sona yaklaşıldı

Bir son dakika haberine göre Erzurum'da, "Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin" olarak kayıtlara geçen ve 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonla ilgili davada, aralarında uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu ileri sürülen Mehmet Zeki Fidan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu...

Son dakika haberi...
17.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:47

Erzurum'da, "Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin" olarak kayıtlara geçen ve 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonla ilgili davada, aralarında uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu ileri sürülen Mehmet Zeki Fidan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Zeki Fidan, Saruhan Özçelik, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Ahmet Özdemir, Erdal Ergi ile tutuksuz sanık Mazlum Özdemir ve sanık avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Hacı Karahan'ın katılmadığı duruşmada, sanıklar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve eldivenli şekilde salona alındı.

Mahkeme heyeti, polis ve jandarmanın da maskeli takip ettiği duruşmayı sanık yakınları izleyemedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, dava dosyasına önceden sunduğu esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

Sanıklar ve avukatları heyet değişikliği dolayısıyla esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını bir sonraki celse yapmak üzere süre talebinde bulunarak savunma yapmadı.

Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatlarının talebini değerlendirerek bir sonraki celse savunma yapmaları amacıyla duruşmayı erteledi.

22 Haziran Pazartesi gününe ertelenen davada, karar çıkması bekleniyor.

Duruşma süresince Erzurum Adalet Sarayı binası içinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı. Sanıklar, polis ekiplerince adliye çıkışında yoğun güvenlik tedbirleri doğrultusunda cezaevine gönderildi.

Sanıklar arasında diyalog yaşandı

Mahkeme heyetinin ara kararı vermek üzere salondan ayrıldığı esnada, sanık Mısır, sanık Fidan'a yönelik olarak, "Ocağımı yaktınız, içiniz rahat mı? 4 cenaze yaşadım, Allah sorsun" ifadelerini kullandı.

Sanık Fidan'ın ise Mısır'a yönelik " Ne söylüyorsun sen" demesi üzerine Mısır jandarma ekiplerince sorun yaşanmaması için salonda çıkarıldı.

Olayın geçmişi

Erzurum'da 24 Ocak 2019'da, İran'dan yola çıkıp Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda girerek İstanbul istikametine giden Ş.D. idaresindeki tır, polislerce Erzurum-Erzincan kara yolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulmuştu.

Tırın dorsesinde bulunan 17 çuval içinde, mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına saklanan 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmiş, tır sürücüsü Ş.D. gözaltına alınmıştı.

Yakalanan uyuşturucuyu tırdan bir kamyona yükleyerek emniyete götüren polis ekipleri, şebekenin diğer mensuplarını yakalamak için operasyona devam etmişti.

Ekipler, operasyon kapsamında söz konusu tırı İstanbul'a buluşma noktasına götürmüştü.

İstanbul'da uyuşturucuyu teslim alacaklarını düşünerek buluşma noktasına gelen Saruhan Özçelik ve Hacı Karahan ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçmaya çalışan şebeke elebaşı Mehmet Zeki Fidan gözaltına alınmıştı.

Erzurum polisinin oluşturduğu özel ekip ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timlerince yakalanan 3 zanlı da İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen özel jetle Erzurum'a getirilmişti.

Zanlılardan Saruhan O¨zçelik'in aracındaki aramalarda, suc¸ geliri oldugˆu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avro ele gec¸irilmişti.

Ceza istemleri

Sanıkların yargılandığı davanın bir önceki celsesinde esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan gümrükteki şirket ortakları Ahmet Özdemir ve Erdal Ergi ile organizatör Hacı Karahan'ın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 162 yıla kadar, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır ve şebekenin elebaşı olduğu öne sürülen Mehmet Zeki Fidan'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 166 yıl 6 aya kadar hapsini istemişti.

Savcı mütalaasında, diğer tutuklu sanıklardan ve organizatör Saruhan Özçelik'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 169 yıl 6 aya kadar, gümrük şirketi çalışanı tutuksuz sanık Mazlum Özdemir'in de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 162 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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