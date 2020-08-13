HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberi: En büyük 100 birimin 97'si yükseldi

Son dakika haberlerine göre Kripto para piyasalarında bir süredir yaşanan sert satış dalgasının ardından gelen alımlarla, son 24 saatlik işlemler sonucunda en büyük 100 birimin 97'si yükseldi ve ilk 10 birimin arasında gerileyen olmadı.

Son dakika haberi: En büyük 100 birimin 97'si yükseldi
13.08.2020 08:37 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:09

Kripto para piyasalarında bir süredir yaşanan sert satış dalgasının ardından gelen alımlarla, son 24 saatlik işlemler sonucunda en büyük 100 birimin 97'si yükseldi ve ilk 10 birimin arasında gerileyen olmadı. 

Değer yitiren birimler; 28. sıradaki Compound yüzde 0.25, 30. sıradaki Aave yüzde 1.33 ve 70. sıradaki Just yüzde 1.75 düştü. Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 4.0 milyar dolar azalışla 107.97 milyar dolardan, 103.75 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.12 artışla 11,572.43 dolara ve piyasa hacmi de 209.26 milyar dolardan 213.61 milyar dolara yükseldi. Pazartesi günü 12,015.56 doları gören Bitcoin'in piyasa hacmi de 221.76 milyar dolara ulaşmıştı.Kripto para piyasalarında Pazartesi günü 364.6 milyar dolara yükselen toplam piyasa hacmi, Çarşamba günü 345.51 milyar dolara çekildikten sonra, son 24 saatte yaklaşık 13 milyar dolarlık artışla 358.68 milyar dolara yükseldi.Toplam 6,438 kripto para biriminin işlem gördüğü 25,970 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 103.75 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacminin yüzde 59.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 2.12 artışla 11,572.43 dolar,2.Ethereum yüzde 6.31 artışla 396.96 dolar,3.XRP yüzde 2.93 artışla 0.28 dolar,4.Tether yüzde 2.02 artışla 1.02 dolar,5.Chainlink yüzde 28.81 artışla 16.56 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 3.58 artışla 287.68 dolar,7.Bitcoin SV yüzde 2.21 artışla 208.54 dolar,8.Cardano yüzde 7.94 artışla 0.14 dolar,9.Litecoin yüzde 3.21 artışla 55.02 dolar10.Tezos yüzde 12.67 artışla 4.26 dolardan işlem görüyordu.Analistlere göre, kripto para piyasalarında en yüksek fiyat düzeylerine ulaştıktan sonra hacimler genellikle düşüş eğilimi gösteriyor. Buna göre, bu gelişmeler her zaman düşüş eğilimi anlamına gelmiyor ve genellikle birikim döngüsü olduğunda gerçekleşiyor.Toplam piyasa değerinin 350 milyar doların üzerine çıktığı bugünlerde, ortalama işlem hacimlerindeki artışın "sağlıklı piyasa gelişmesi"nin göstergesi olduğu görüşünde olan analistlere göre, "işlem hacimleri azalsa bile, bir önceki ayın seviyesinin altına düşmediği sürece endişe verici olmamalı."

Buna göre, işlem hacmi verilerinin aksine, vadeli işlem sözleşmelerinin açık pozisyon miktarı, yatırımcıların genel resmini ortaya seriyor. 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz Güncel
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı Ekonomi
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı Magazin
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Ekonomi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Magazin
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı Magazin
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Köpekten kaçayım derken araba çarptı! Küçük çocuğun zor anları kamerada
Köpekten kaçayım derken araba çarptı! Küçük çocuğun zor anları kamerada
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Ali Koç, Nihat Özdemir'e harcama limitleri konusunda bir kez daha patladı: Ben aptal mıyım?
Ali Koç, Nihat Özdemir'e harcama limitleri konusunda bir kez daha patladı: Ben aptal mıyım?
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine 'sosyete damat' demesi soruldu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, malzemeleri işte böyle çaldılar!
Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, malzemeleri işte böyle çaldılar!
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Hande Erçel Yeşim Salkım Orlando Bloom
Spor Can Bartu Arda Turan Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Adana Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: En büyük 100 birimin 97'si yükseldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 09:52:33. #1.15#
title