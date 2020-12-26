Son dakika haberi: EMŞAV'dan 204'üncü mevlit
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Son dakika haberi: EMŞAV'dan 204'üncü mevlit

26.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:16
Son dakika haberi: EMŞAV'dan 204'üncü mevlit

Son dakika haberi... Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in 204'üncüsü yapıldı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in 204'üncüsü yapıldı.

EMŞAV tarafından yapılan şehitleri anma programları devam ediyor. Korona virüsü (Kovid-19) dolayısıyla sosyal medya üzerinden düzenlenen programda şehitler 204. kez anıldı. Program okunan dualarla icra edildi.

EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim yaptığı açıklamada, "Emeği geçen çok kıymetli hocalarımıza şehit yakınlarımız gazilerimiz ve EMŞAV adına teşekkür ediyoruz, şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, şehit yakınlarımızın acılarını yürekten paylaşıyoruz. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah. Bu program ile birlikte 17. yılımızı da geride bırakmış olduk. İnşallah çok daha uzun yıllar boyunca şehit ve gazilerimizi dualarla anarız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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