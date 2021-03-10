Son dakika haberi: Emsan, Ramazan boyunca eşsiz lezzetleri mutfaklara kazandıracak

Son dakika haberler... Emsan, teknolojinin gücünden ilham alarak geliştirdiği Titangranit Double Grill Tava ile ocak üstünde fırın tadı yakalamak isteyenlere, kebap düşkünlerine ve sağlıklı yemek müdavimlerine aradıkları lezzetleri kolayca hazırlama imkanı sunuyor.

Emsan, teknolojinin gücünden ilham alarak geliştirdiği Titangranit Double Grill Tava ile ocak üstünde fırın tadı yakalamak isteyenlere, kebap düşkünlerine ve sağlıklı yemek müdavimlerine aradıkları lezzetleri kolayca hazırlama imkanı sunuyor.

Emsan'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, ramazanda da mutfaklarda sağlık ve lezzeti bir araya getirecek.

Teknoloji ve tasarımda fark yaratan ürünleriyle Emsan, mutfakları en iyi restoranların profesyonel mutfaklarına dönüştürecek.

Emsan, teknolojinin gücünden ilham alarak geliştirdiği Titangranit Double Grill Tava'nın granit görünümlü güçlendirilmiş yüzeyi ve yağın altta toplanmasını sağlayan perfore iç yüzeyi ile ocak üstünde fırın tadında eşsiz lezzetlere imzasını atacak. Çizilmelere karşı dayanıklı, yanmaz ve yapışmaz özelliğiyle eti, sebze çeşitleri ile buluşturarak kebapseverlere kebap keyfi yaşatacak.

Sağlığından ödün vermeyenlerin de gönlünü fetheden yaklaşımıyla lezzet ve sağlığı aynı anda sunacak. Emsan Titangranit Double Grill Tava, Emsan mağazalarında ve emsan.com.tr'de, 249,99 TL'den satışa sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol