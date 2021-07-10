Son dakika haberi! EMRE TYLER MAYS DAVASININ TANIĞININ ÖLDÜRMESİNE İLİŞKİN DOSYAYA GİREN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
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Son dakika haberi! EMRE TYLER MAYS DAVASININ TANIĞININ ÖLDÜRMESİNE İLİŞKİN DOSYAYA GİREN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Son dakika haberi! EMRE TYLER MAYS DAVASININ TANIĞININ ÖLDÜRMESİNE İLİŞKİN DOSYAYA GİREN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... HUSUMETLİSİN Batuhan Karanlıkoğlu'na benzettiği Emre Tyler Mays'ı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisi önünde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Akın Kutlu'nun yargılandığı davanın tanıklarından akrabaları Ozan...

 HUSUMETLİSİN Batuhan Karanlıkoğlu'na benzettiği Emre Tyler Mays'ı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisi önünde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Akın Kutlu'nun yargılandığı davanın tanıklarından akrabaları Ozan Tekcan'ın öldürülmesi, Batuhan Karanlıkoğlu'nun yaralanmasına ilişkin aynı aileden 4 kişi hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Döndü Kutlu, eşi Gazi Kutlu ve çocukları Muhammed ile Davut Kutlu, "şüpheli" olarak yer aldı. Tekcan ve Kutluoğlu'nun demir sopayla dövülme ve sonrasında  silahla kovalanma anlarının yanı sıra 2 polis memuru ve 1 bekçinin de olay yerine doğru koşarak havaya ateş ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi! EMRE TYLER MAYS DAVASININ TANIĞININ ÖLDÜRMESİNE İLİŞKİN DOSYAYA GİREN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ - Haberler
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