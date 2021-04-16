Son dakika haberi | Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
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Son dakika haberi | Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Son dakika haberi | Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Son dakika haberi: ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasındaki Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasındaki Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gaziantep'te 18 Nisan Pazar günü oynanması gereken karşılaşmanın Bahçeşehir Koleji'ndeki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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