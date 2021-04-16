Son dakika haberi | Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Son dakika haberi: ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasındaki Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasındaki Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gaziantep'te 18 Nisan Pazar günü oynanması gereken karşılaşmanın Bahçeşehir Koleji'ndeki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar