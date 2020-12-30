Son dakika haberi: Emniyetten kumar oynayanlara baskın
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Son dakika haberi: Emniyetten kumar oynayanlara baskın

30.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:47
Son dakika haberi: Emniyetten kumar oynayanlara baskın

Son dakika haberleri: Ordu'nun Ünye ilçesi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere gelen ihbar sonucu bir eve yapılan operasyonda 9 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Ordu'nun Ünye ilçesi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere gelen ihbar sonucu bir eve yapılan operasyonda 9 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

İlçenin Liseler Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde bulunan bir evde akşam saat 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağına uymadığı ve bir evde beraber kumar oynadıkları tespit edilen eve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 9 kişi işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İkametgah olarak kullanılan adreste yapılan kontrol sonucunda kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye ayrı ayrı sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL, toplamda 28 bin 350 lira idari para cezası kesilirken, diğer yandan kişilere adli ve idari işlem başlatıldı. - ORDU

Son dakika haberi: Emniyetten kumar oynayanlara baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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