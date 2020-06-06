Son dakika haberi | Emniyetten, Barış Çakan soruşturmasıyla ilgili asılsız paylaşımda bulunan 36 kişiye suç duyurusu Bir son dakika haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, Barış Çakan'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlarda bulunan 36 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına suc¸ duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Barış Çakan'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlarda bulunan 36 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına suc¸ duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, 31 Mayıs'ta Etimesgut ilçesinde iki grup arasında c¸ıkan kavgada Barış Çakan'ın yas¸amını yitirdigˆi u¨zu¨cu¨ hadise ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından "sorus¸turmaya mu¨dahale edildigˆi" yo¨nu¨nde asılsız ve gerc¸ek dıs¸ı paylas¸ımlar yapıldığı belirtildi.

Yas¸anan acı olayı istismar ederek, bundan siyasi ve ideolojik c¸ıkar sagˆlamaya c¸alıs¸tıgˆı tespit edilen 36 kişi hakkında "Halkı Kin ve Du¨s¸manlıgˆa Tahrik veya As¸agˆılama" suc¸undan Ankara Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına suc¸ duyurusunda bulunularak, yasal is¸lem bas¸latıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu tu¨r asılsız ve gerc¸ek dıs¸ı paylas¸ım yapan kişi veya kişilerin tespitine yo¨nelik c¸alıs¸malarımız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA