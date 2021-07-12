Son dakika haberi! Emniyet teşkilatı gazileri, Anıtkabir, Polis Müzesi ve 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

Son dakika haberi: Emniyet teşkilatı gazileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i, Polis Müzesi'ni ve 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

Emniyet teşkilatı gazileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i, Polis Müzesi'ni ve 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Harekat Başkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı, Gaziler Engelli Spor Kulübü ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi iş birliğiyle, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anısına" okçuluk müsabakası ve gezi düzenledi.

Gezi kapsamında Emniyet teşkilatı gazileri ve görevli polislerin yer aldığı heyet, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen gaziler, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Anıtkabir'in ardından heyet, kuruluşundan bugüne kadar Türk polisinin kullandığı silah, mühimmat, araç gereç ve kıyafet ile tarihi belgelerin sergilendiği ilk Polis Müzesi'ne geçti.

Müzede, gazileri EGM Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanı Ayşegül Özcan karşıladı.

Ziyaret sırasında gazilere eşlik eden Özcan, AA muhabirine, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına, gazilere moral, motivasyon olması için etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde şehit ve gazi olanları asla unutmayacaklarını vurgulayan Özcan, şehit olan silah arkadaşlarının kanlarının yerde kalmayacağını dile getirdi.

Polis Müzesi'ne ilişkin bilgi de veren Özcan, müze çalışmalarının ilk olarak 1911'de planlandığını belirterek, Dahiliye Nezaretince 1917'de İkdam gazetesinde yayımlanan nizamnameyle tüm vilayetlerden polislerin kullandığı araç gereç, teçhizat ve kıyafetlerin sergilenmek üzere merkeze gönderilmesinin istendiğini ancak savaş koşulları nedeniyle çalışmalara ara verildiğini anlattı.

104 yıl sonra ilk resmi Polis Müzesi'nin açılmasının gururunu yaşadıklarını ifade eden Özcan, müzede Türk Polis Teşkilatının 176 yıllık geçmişini tarihi bir kronoloji içerisinde ortaya koyan belge, araç gereç ile canlandırmaların yer aldığını söyledi.

Gaziler Engelli Spor Kulübü Başkanı Ömer Kula da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gaziler olarak yıkılmadıklarını ve dimdik ayakta durduklarını göstermek istediklerini belirterek, "Biz gaziler olarak vatanın selameti ve bekası için kol verdik, bacak verdik, kanımızı akıttık. Asla vatanımızın semalarında dalgalanan anlı şanlı Türk bayrağını yere düşürmedik." diye konuştu.

Gaziler daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne geçerek ziyaretlerini tamamladı.

Öte yandan gaziler etkinlikler kapsamında Havacılık Dairesi koordinesinde yarın hava araçlarıyla şehir turu yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ