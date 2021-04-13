EMNİYET ŞERİDİNE GİREN OTOMOBİL DRONE İLE TESPİT EDİLDİ

BAŞAKŞEHİR'de emniyet şeridini ihlal eden sürücü, polis ekipleri tarafından drone ile yapılan denetim sırasında tespit edilerek yakalandı.

BAŞAKŞEHİR'de emniyet şeridini ihlal eden sürücü, polis ekipleri tarafından drone ile yapılan denetim sırasında tespit edilerek yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Başakşehir Ispartakule Viyadük çıkışında drone ile denetim yaptı. Denetim sırasında emniyet şeridini ihlal eden bir sürücü de drone'ye yakalandı. Kısa süre sonra polis ekipleri tarafından çevrilen sürücüye para cezası kesildi. Bu arada denetimde trafik kurallarını ihlal eden 17 sürücüye toplam 15 bin lira para cezası kesilirken 2 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı