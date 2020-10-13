Son dakika haberi... Emniyet: "Sahte/kaçak içki ölümleri sonrasında 16 bin 737 litre etil alkol, 3 bin 253 litre ve 2...
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Son dakika haberi... Emniyet: "Sahte/kaçak içki ölümleri sonrasında 16 bin 737 litre etil alkol, 3 bin 253 litre ve 2...

13.10.2020 13:39 | Son Güncelleme: 13.10.2020 13:42
Son dakika haberi... Emniyet:

Son dakika haberleri: Emniyet: "Sahte/kaçak içki ölümleri sonrasında 16 bin 737 litre etil alkol, 3 bin 253 litre ve 2 bin 495 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.

Emniyet: "Sahte/kaçak içki ölümleri sonrasında 16 bin 737 litre etil alkol, 3 bin 253 litre ve 2 bin 495 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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