Son dakika haberi... Emniyet: "Sahte/kaçak içki ölümleri sonrasında 16 bin 737 litre etil alkol, 3 bin 253 litre ve 2...

Son dakika haberleri: Emniyet: "Sahte/kaçak içki ölümleri sonrasında 16 bin 737 litre etil alkol, 3 bin 253 litre ve 2 bin 495 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.